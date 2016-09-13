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    Шалимов: «Пока нет никаких эмоций. Завтра с командой улетаем на матч Лиги Европы»

    Игорь Шалимов, назначенный исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» после ухода Олега Кононова, прокомментировал перестановки в тренерском штабе. По словам Шалимова, у него пока нет никаких эмоций.

    «Пока никого не видел из руководства, а о назначении на пост исполняющего обязанности главного тренера «Краснодара» сам узнал вот недавно. Пока нет никаких эмоций, непонятно, что говорить в таких случаях. Завтра с командой улетаем на матч Лиги Европы», – заявил специалист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.09.2016 17:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 15 сентября 2016, 19:46

      Игрок был очень хороший.Удачного старта вместе с командой в лиге Европы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 14 сентября 2016, 00:26

      удачи быкам с новым тренером

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 сентября 2016, 19:48

      Игорян не подведи с командой, как возможно подведёт другой Игорян...)

      -3
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 13 сентября 2016, 18:55

      Неприятная неожиданность, что-то будет теперь в Краснодаре?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      Polilux > Андрей Ермошин 13 сентября 2016, 21:59

      Я думал - всё стабильно! А на тебе ! Раздерут клуб и утопят - уроды !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8018

      nik55 13 сентября 2016, 18:41

      Шалимову удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      опус 2 13 сентября 2016, 18:40

      Сюрлрайз !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 сентября 2016, 18:35

      Удачи!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 сентября 2016, 18:01

      Соберись мужик! Найди положительные эмоции! Игорь бухни что ли!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 13 сентября 2016, 18:00

      ТАК, ШАЛИМОВ ОТВЕЧАЛ ЗА ГРУППУ АТАКИ? А ГДЕ АТАКА В ПОСЛЕДНИХ ИГРАХ? МОЖЕТ ЕМУ ДОГОНЯТЬ КОНОНОВА ПОКА ТОТ НЕ ДАЛЕКО УШЕЛ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > карасевщина 13 сентября 2016, 18:58

      Он пусть хоть без штанов ходит, но желательно не ФК Краснодар тк толк от него отсутствует. Он командовал атакой, а где атака.Нет нужен серьезный тренер с серьезной командой помощников!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > 13 сентября 2016, 19:01

      Какой с него главный тренер успокойтесь! Тренер нужен толковый с толковыми ассистентами !

      0
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 13 сентября 2016, 17:52

      Давай!

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