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    Нобоа: «Постараемся завоевать хотя бы ничью в матче с «Баварией»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Нобоа выразил надежду на качественную игру в обороне своих партнеров и заявил, что команда постарается завоевать ничью в матче против немцев.

    «В Лиге чемпионов нам нужно подходить от матча к матчу. Впереди нас ждет тяжелая игра в Мюнхене, но мы постараемся завоевать хотя бы ничью, сыграть качественно в обороне. Футбол – непредсказуемый вид спорта, поэтому никто не знает, чем все закончится. Выход в плей-офф? Мы все всe прекрасно понимаем. Будет здорово повторить прошлогоднее достижение и вновь попасть в Лигу чемпионов. Сейчас этот турнир не может быть единственным приоритетом», – заявил футболист.

    Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    13.09.2016 17:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 сентября 2016, 17:47

      Нобоа - реалист, именно футбол от обороны может принести Ростову успех, а ничья с Баварией тоже хороший результат))

      6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > a-rakhmatov 13 сентября 2016, 20:43

      Конечно реалист,так мы по другому и не играем))) И НЕ НАДО

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