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    Митрофанов: «История со сменой гражданства Шейдаева попахивает авантюрой»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию со сменой гражданства нападающего Рамиля Шейдаева с российского на азербайджанское. По словам функционера, питерский клуб мог предложить игроку большие деньги и тогда бы он не ушел.

    «Мы могли предложить Шайдаеву неадекватные деньги, и, наверное, он никуда бы не ушeл. История со сменой гражданства вообще авантюрой попахивает. Считаю, что РФС должен в этом вопросе разобраться. Даже если посмотреть публичные заявления. То руководство азербайджанской федерации футбола говорит, что у него нет гражданства, то вдруг выясняется, что в 2010 году он что-то получил. При этом у Шейдаева множество подписанных документов о том, что он не имеет двойного гражданства. Эти документы есть и в «Зените», и в РФС, и в ФИФА. Эта ситуация вызывает много вопросов», – заявил Митрофанов.

    Источник: Life

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    13.09.2016 16:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 сентября 2016, 00:02

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 13 сентября 2016, 20:13

      Отправьте его на Родину к папе с мамой с которыми он советовался и решение принимал. Пусть поднимает азербайджанский футбол. Зачем такие нужны в России? Парень сделал свой выбор, тут не нужно осуждать, просто его нужно проводить до вокзала.

      -1
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      Рейтинг: +532

      Бан 13 сентября 2016, 19:03

      Надоели оправдания задним числом. Сейчас еще начните копать и вообще сломайте жизнь молодому футболисту.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 сентября 2016, 18:32

      Чему удивляться, если даже в Совете Федерации оказываются сенаторы с двойным гражданством. И куда смотрят так называемые спецслужбы? Миллиарды под кроватью считают?

      3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 сентября 2016, 18:13

      Да из Зенита молодняк пачками бежит! Вон недавно двое через эстонию ломанулись в ФНЛ. А Шейдаеву надоело ходить в молодых да перспективных и забивать за Зенит-2. Если шанса не даёт, то чего ждать то. а гражданство, так это его дело. С таким подходом наших функционеров к сборной у парня в 20 лет оказаться в сборной ну очень мало шансов.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > vvv246 13 сентября 2016, 20:24

      Ну уважаемый вы слабо владейте ситуацией. В Шиннике сейчас вообще в основном игроки по 20-24 года играют и двое ярославцев в основе. А вот в Зените молодых точно нет ни своих ни чужих!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 сентября 2016, 17:39

      Просрали игрока причем своего же, а теперь что там у него попахивает. Всяких Родичей Джорджевичей и Йовановичей наподписывали бабло потратили, а толку ноль а своему хрен дали! Так где же лигика функционер Митрофанович?

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