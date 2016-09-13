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    Ребко: «Ситуация в «Луче» критическая»

    Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко заявил, что из-за долгов в клубе сложилась критическая ситуация. По словам футболиста, задолженность по зарплате составляет три месяца.

    «Да, ситуация критическая. Размер долгов? По зарплате – три месяца, премиальные же должны за весь прошлый сезон. Руководство обещает, что все наладится. Вот ждем. В прошлом сезоне по зарплате, в конце концов, с нами рассчитались, надеемся, что и сейчас долги закроют. Ждем до конца недели. А если нет, то будем разговорить с руководством. Не поможет – тогда уже будем действовать», – заявил Ребко.

    Источник: Sportbox.ru

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    13.09.2016 16:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +215

      iuda 15 сентября 2016, 09:15

      Ситуация критическая! Так идите на выборы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 сентября 2016, 18:14

      Ребко! А когда-то тоже в сборную привлекался!

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 сентября 2016, 16:55

      ребко? я слышал,он с футболом закончил... отправился в криминалитет..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 13 сентября 2016, 16:33

      14 матчей за 2016-ый год провёл, а как дело коснулось зарплаты, сразу готов действовать...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Сергей Свояк 13 сентября 2016, 17:30

      Что вы мне минусуете комментарий!? Разве я не прав!?

      -1
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