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    Рэшфорд: «Меня вдохновлял Роналду, когда он играл за «МЮ»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал, что был вдохновлен Криштиану Роналду, когда тот играл за манкунианцев. По словам 18-летнего форварда, Роналду открыто хотел быть лучшим в мире.

    «Когда Криштиану приехал в «Манчестер Юнайтед», он сразу стал тем, на кого все смотрели. Я был впечатлен тем, что в столь молодом возрасте этот футболист уже стремился идти вровень с великими мастерами, более того, он хотел быть лидером. Он упорно трудился, ежедневно проводил много времени в тренажерном зале и показывал результаты этой работы на поле. Мне нравится целеустремлeнность Роналду, это не высокомерие. Все лучшие футболисты мира обладают этой чертой характера, и она необходима для достижения высоких результатов», – заявил Рэшфорд.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    13.09.2016 14:37
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