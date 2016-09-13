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    Мутко: «Генподрядчика «Зенит Арены» нужно было сменить еще в 2015 году»

    Министр спорта России и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко рассказал о ходе строительства «Зенит Арены». По словам Мутко, генподрядчина стадиона в Санкт-Петербурге нужно было сменить еще в 2015 году.

    «Ситуация меняется очень значительно в лучшую сторону, я был там недавно – разительные перемены. Считаю, сменить подрядчика надо было еще год назад. Сейчас подрядчик все контролирует, многое приходится переделывать, но уже все меньше сомнений, что введем в срок», – заявил президент РФС.

    Источник: ТАСС

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    13.09.2016 12:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 14 сентября 2016, 13:09

      Мудко: «Генподрядчика «Зенит Арены» нужно было сменить еще в 2015 году. Они со мной еще тогда, в 2015, расплатились, на хрена они мне сдались. А вот за новым генподрядчиком теперь должок имеется. Каков я? И сел и съел. Учитесь, господа.»

      0
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    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 13 сентября 2016, 12:47

      как и тебя, Мутко поменять надо было

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