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    Бубнов: «Не вижу причин, по которым «Бавария» не наберет три очка с «Ростовом»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Ростовом». По мнению Бубнова, у ростовчан нет шансов победить мюнхенский клуб и нет причин, по которым «Бавария» не наберет три очка.

    «Что касается матча в Мюнхене, то здесь главный вопрос – с каким счетом победят немцы. Не вижу причин, по которым «Бавария» не наберет три очка. Вопрос только в том, сколько мячей они забьют. Несмотря на то, что Карло Анчелотти собирается провести небольшую ротацию в этой встрече, все равно немцы явные фавориты. Думаю, минимум два мяча они забьют» – заявил Бубнов.

    Напомним, что матч между «Баварией» и «Ростовом» начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Sportbox.ru

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    13.09.2016 12:25
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 13 сентября 2016, 20:50

      Меньше часа осталось- тогда и узнаем!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 сентября 2016, 19:44

      Будем болеть за Ростов. На Бубнова забить!

      4
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      Рейтинг: +89

      Rash0559 13 сентября 2016, 18:08

      Зачем ваши псимистические прогнозы, просто пожелаем удачи Ростову , да поболеем отдуши!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +751

      justozavr 13 сентября 2016, 16:43

      Так смешно наблюдать лепет, про потерянные очки российскими командами в еврокубках. Скажите честно, есть ли сейчас в РФПЛ клуб, про который можно с уверенностью сказать, и по игре, и по статусу, что ему можно легко рассчитывать на очки в Мюнхене. Скажите, есть ли клуб, про который можно с полной уверенностью сказать, что он выйдет из группы, в которой сейчас играет Ростов?
      Мне кажется у нашего клуба уж слишком много недоброжелателей, которые хотят все неудачи и обиды спихнуть на одну КОМАНДУ (это слово я специально выделил более крупно, так как не стыдно, ФК Ростов назвать этим, хоть и не громким словом, но очень важным в футболе). В России нет стабильного гранда. Тот же ЦСКА в европе год от года не блещет. Зенит.. ну раз на раз не приходится, но тоже не было их желаемого полуфинала..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 13 сентября 2016, 16:07

      В этой встрече поставишь 10 тысяч на Ростов, выиграешь 350.000 рублей. Поставишь те же 10 на Баварию Мюнхен, выиграешь 10.800. Вот Вам расклады от букмекеров. Но, как же я верю в Ростов...

      5
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > мутко на кол!!! 13 сентября 2016, 17:17

      Смотря на кого )) На Баварию смысла нет, а на Ростов если рискнуть то оправдается сполна. Х.ли эти 10 штук!? 153 доллара... В "Рубин" против "Барселоны" тоже никто не верил, а они их хлопнули в гостях.

      3
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 13 сентября 2016, 16:06

      Надежда девчонка хорошая, она умирает последней.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 сентября 2016, 15:51

      Хватит им и одного, в общем я надеюсь на ничью...

      1
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      Рейтинг: +988

      опус 2 13 сентября 2016, 15:42

      Бавария ,конечно, на голову сильнее ,но мяч круглый,поле ровное !Удачи Ростову !

      1
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 13 сентября 2016, 15:30

      Все равно болеем за наших. Вперед Ростов.

      5
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      Рейтинг: +67

      Артемка 82 13 сентября 2016, 14:01

      Не знаю о каких двух мячах Сашка-Саня говорит, но за ничейку Ростов должен зацепиться!

      -1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Артемка 82 13 сентября 2016, 14:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мечтатель...

      -11
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