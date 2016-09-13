Мутко: «Талисман ЧМ-2018 выберем 26 октября в эфире Первого канала»

Министр спорта России и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил, что талисман чемпионата мира-2018 будет выбран 26 октября. Талисманом может стать одно из трех животных: волк, тигр или кот.

«После голосования осталось три претендента на талисман – волк, кот, тигр. 26 октября будет сделан выбор. В ближайшее время будет запущено всенародное голосование – каждый сможет проголосовать, талисман будет выбран в прямом эфире Первого канала», – заявил Мутко.