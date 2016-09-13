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    Мутко: «Талисман ЧМ-2018 выберем 26 октября в эфире Первого канала»

    Министр спорта России и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил, что талисман чемпионата мира-2018 будет выбран 26 октября. Талисманом может стать одно из трех животных: волк, тигр или кот.

    «После голосования осталось три претендента на талисман – волк, кот, тигр. 26 октября будет сделан выбор. В ближайшее время будет запущено всенародное голосование – каждый сможет проголосовать, талисман будет выбран в прямом эфире Первого канала», – заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    13.09.2016 12:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +767

      товрос 13 сентября 2016, 14:42

      лучше чморгелло,она обосрет все сборные по максимуму.Все будут колхозники,сельпо и тд

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 сентября 2016, 14:16

      Лишь бы автором талисмана был не сам Мутко!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 > sir_Alex 13 сентября 2016, 16:07

      Лишь бы талисманом был не Мутко!

      2
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 13 сентября 2016, 14:03

      Бубнова выбирайте! Он хоть будет подсказывать деревяшкам... ))

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 сентября 2016, 13:55

      Давайте Мутко выберем талисманом.)))Зато правда

      0
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 13 сентября 2016, 12:53

      Надо выбирать кота, рыжего, облезлого и желательно дворового, как наша сборная.

      5
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      Рейтинг: +238

      Громит 13 сентября 2016, 12:17

      А как же старый добрый мишка или чебурашка?

      2
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