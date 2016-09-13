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    Лам: «Русские играют в техничный футбол, но проигрывают топовым клубам»

    Защитник «Баварии» Филипп Лам в преддверии матча с «Ростовом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов высоко оценил уровень игры российских команд.

    «Мы стартуем в Лиге чемпионов матчем с «Ростовом». Российские команды любят контролировать мяч и играют в техничный футбол. Русские могут играть сбалансировано, но очень часто проигрывают топовым клубам. Надеюсь, и в этот раз произойдет именно это», – заявил Лам.

    Источник: Goal.com

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    13.09.2016 11:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 сентября 2016, 13:31

      Лам походу не знает это не цска и зенит деньгами нажравший... тут люди несколько месяца зарплату не получали и готовы рвать вас

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 сентября 2016, 12:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Фразу нашего капитана я бы дополнил так: Часто проигрывают топовым клубам, ну и нетоповым тоже, часто))

      -8
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      Рейтинг: +767

      товрос 13 сентября 2016, 11:47

      не надейся!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +751

      justozavr 13 сентября 2016, 11:38

      только и остается тебе Филя надеяться на лучшее))))))))))

      -3
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