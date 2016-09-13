Лам: «Русские играют в техничный футбол, но проигрывают топовым клубам»

Защитник «Баварии» Филипп Лам в преддверии матча с «Ростовом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов высоко оценил уровень игры российских команд.

«Мы стартуем в Лиге чемпионов матчем с «Ростовом». Российские команды любят контролировать мяч и играют в техничный футбол. Русские могут играть сбалансировано, но очень часто проигрывают топовым клубам. Надеюсь, и в этот раз произойдет именно это», – заявил Лам.