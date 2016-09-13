Каррагер обвинил Погба в нарушении игровой дисциплины

Бывший защитник«Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в матче с «Манчестер Сити» (1:2) не придерживался игровой дисциплины.

«Погба провел 45 минут дерби так, как ему хочется. Он играл на позициях, где ему было привлекательнее. Делал на поле, что ему вздумается. И Моуринью не смог помочь ему не делать этого», – заявил Каррагер.