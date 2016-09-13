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    Каррагер обвинил Погба в нарушении игровой дисциплины

    Бывший защитник«Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в матче с «Манчестер Сити» (1:2) не придерживался игровой дисциплины.

    «Погба провел 45 минут дерби так, как ему хочется. Он играл на позициях, где ему было привлекательнее. Делал на поле, что ему вздумается. И Моуринью не смог помочь ему не делать этого», – заявил Каррагер.

    Источник: Skysports

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    13.09.2016 09:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 сентября 2016, 13:51

      И это говорит ливерпульский языкочёс??? Меньше завидовать надо Джейми и заниматься своими делами. А Погба вполне добротно сыграл, ни один игрок в мире сразу не может играть на 100% своих возможностей, в том числе и тактических, в 3 матче за новый клуб...

      2
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      Рейтинг: +10

      Matein > ivanthebest 13 сентября 2016, 16:04

      я бы хотел чтобы Погба в сити взяли вместо Яя Туре) В МЮ Погба пока никакой, посмотрим что будет дальше...

      0
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      Рейтинг: +10

      sdg4tdh 13 сентября 2016, 11:35

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://goo.gl/0aOFon

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 13 сентября 2016, 11:15

      этот головастик явно не стоил 105 лямов..........

      -2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > diadushka 13 сентября 2016, 15:32

      тебе виднее

      0
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      Рейтинг: +72

      UniQueLO 13 сентября 2016, 10:41

      Сколько он ещё будет поливать грязью Погба? Он мог прицепиться к кому угодно, но нет, ему же надо именно его задеть. Надоело уже читать о их терках!

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