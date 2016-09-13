Каррагер обвинил Погба в нарушении игровой дисциплины

И это говорит ливерпульский языкочёс??? Меньше завидовать надо Джейми и заниматься своими делами. А Погба вполне добротно сыграл, ни один игрок в мире сразу не может играть на 100% своих возможностей, в том числе и тактических, в 3 матче за новый клуб...
Бывший защитник«Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в матче с «Манчестер Сити» (1:2) не придерживался игровой дисциплины.
«Погба провел 45 минут дерби так, как ему хочется. Он играл на позициях, где ему было привлекательнее. Делал на поле, что ему вздумается. И Моуринью не смог помочь ему не делать этого», – заявил Каррагер.