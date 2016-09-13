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    Кураньи не исключил сенсации от «Ростова» в Лиге чемпионов

    Бывший форвард сборной Германии Кевин Кураньи оценил шансы «Ростова» на групповом этапе Лиги чемпионов.

    «То, чего команда добилась за последний год, замечательно. Провела прекрасный сезон, прошла квалификацию в Лигу чемпионов и теперь будет в ней играть. Здорово! Естественно, им будет очень трудно. Но если все вместе покажут хорошую работу, то, надеюсь, команда финиширует третьей и потом сможет продолжить выступления в Лиге Европы. Они не фавориты, и, возможно, у них получится преподнести неожиданность», – заявил Кураньи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.09.2016 06:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +390

      fantom23 13 сентября 2016, 13:37

      Надоели уже эти новости - Кураньи сказал......Кураньи подумал....Может хватит уже?!

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 сентября 2016, 12:13

      BMW переедет РосСельМаш. Баварцы объективно сильней.
      Но, будем болеть за наших и надеяться на положительный результ.
      Играть надо так, что-бы после финального свистка захотелось спеть - Любо, братцы, любо ...
      Удачи Ростову.

      1
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      Рейтинг: -256

      balaton78 13 сентября 2016, 11:54

      Успехов Ростову!!! Будет очень трудно! Русские не сдаются!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 сентября 2016, 11:45

      Мы надеемся на успех и спортивное счастье Ростова!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 сентября 2016, 10:12

      Да он РПЛ смотрит !!! Извращенец )))

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 13 сентября 2016, 07:35

      сегодня будет первая неожиданность

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