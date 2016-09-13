Кураньи не исключил сенсации от «Ростова» в Лиге чемпионов

Надоели уже эти новости - Кураньи сказал......Кураньи подумал....Может хватит уже?!
Бывший форвард сборной Германии Кевин Кураньи оценил шансы «Ростова» на групповом этапе Лиги чемпионов.
«То, чего команда добилась за последний год, замечательно. Провела прекрасный сезон, прошла квалификацию в Лигу чемпионов и теперь будет в ней играть. Здорово! Естественно, им будет очень трудно. Но если все вместе покажут хорошую работу, то, надеюсь, команда финиширует третьей и потом сможет продолжить выступления в Лиге Европы. Они не фавориты, и, возможно, у них получится преподнести неожиданность», – заявил Кураньи.