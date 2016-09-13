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    Лига чемпионов. «Бавария» в родных стенах примет «Ростов»

    Сегодня, 13 сентября, «Ростов» в гостях сыграет с «Баварией» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Ростовский клуб впервые в своей истории попал в основную стадию самого престижного европейского клубного турнира.

    Помимо «Баварии», в одну группу с «Ростовом» попали ПСВ и «Атлетико». «Ростов» в квалификации турнира сумел выбить «Андерлехт» и «Аякс».

    Текстовая трансляция матча начнется в 21:45 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2016 20:31
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +119

      HoHoL 33 13 сентября 2016, 23:12

      Ща еще пару отгрузят......... Пипец, чего я смотрю, если результат еще утром знал....

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +119

      HoHoL 33 13 сентября 2016, 23:06

      Походу Ростов изучили от и до. Хоть один бы немцам забили бы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 сентября 2016, 22:43

      Нормально играют в обороне. У Баварии и моментов то не было. Можно сказать на классе забили и не более. С пенальти повезло а в концовке Ростов потерял концентрацию как все наши клубы обычно и делают.

      0
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 > Фан666 13 сентября 2016, 22:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну ты насмешил,нахрена лететь в Германию что бы постоять в обороне,постояли бы в аэропорту Ростова и по домам,результат тот же позору меньше!

      -4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 сентября 2016, 22:15

      Судья пидорас, там фол в атаке был у Левандовского !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 > Зенит оле оле ола 13 сентября 2016, 22:41

      Вылез контрацептив! Давно тебя слышно не было! Пидербург свой позоришь свинья тухлая!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -40

      bombardir70 > Обер-КанцлерЪ 13 сентября 2016, 22:46

      Не хрена обниматься в штрафной,только в нашем чемпионате судьи закрывают на это глаза!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 13 сентября 2016, 21:14

      ну, с Богом! Вся страна болеет!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 > Зенит оле оле ола 13 сентября 2016, 21:32

      Пермь тоже болеет за Ростов ... а бомжам лучше озаботиться своим "домом" ...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34

      Fomich > Зенит оле оле ола 13 сентября 2016, 21:36

      Томск за Ростов! Сходи к врачу- бугагага лечи

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 сентября 2016, 17:59

      Главное держать оборону и искать удачи в контре! Помним как казанский Рубин Барселону в гостях 1:0 обыграл. Тоже ехали за 0:5, трещали но устояли и в контре своё счастье поймали!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +79

      Giletka > Фан666 13 сентября 2016, 20:42

      2:1 на сколько я помню, Рязанцев и Карадениз забили.
      Ещё дважды в ничью дома сыграли.

      3
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      Рейтинг: +10

      robertobaggio1308 > Фан666 13 сентября 2016, 21:18

      да ты просто знаток истории...а помнишь как Торпедо Лигу чемпионов выиграли в 2006?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      Иван872 13 сентября 2016, 13:19

      Ростов вперед))

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 13 сентября 2016, 12:49

      удачи казакам!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 13 сентября 2016, 12:18

      Беру фору плюс 3 на Ростов Не верю в разгром

      2
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    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 13 сентября 2016, 12:07

      Давай Ростов, покажи им))

      8
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