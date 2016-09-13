Лига чемпионов. «Бавария» в родных стенах примет «Ростов»

Сегодня, 13 сентября, «Ростов» в гостях сыграет с «Баварией» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Ростовский клуб впервые в своей истории попал в основную стадию самого престижного европейского клубного турнира.

Помимо «Баварии», в одну группу с «Ростовом» попали ПСВ и «Атлетико». «Ростов» в квалификации турнира сумел выбить «Андерлехт» и «Аякс».

Текстовая трансляция матча начнется в 21:45 по Москве.