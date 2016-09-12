Игроки «Кубани» не хотят тренироваться из-за долгов по зарплате

Футболисты, тренерский штаб и персонал «Кубани» не получают зарплату на протяжении шести месяцев. Руководство клуба регулярно обещает погасить задолженности перед ними, но этого не происходит.

Сообщается, что игроки краснодарской команды сегодня бойкотировали тренировку и намерены это делать в дальнейшем.

Тренерский штаб под руководством Дана Петреску хотел провести тренировочные занятия, подготовив на поле весь инвентарь и ожидая там футболистов, однако те не приступили к занятию.