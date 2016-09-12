Игроки «Кубани» не хотят тренироваться из-за долгов по зарплате

вспомним ска (ростов) когда -то были в высшей лиге,а сейчас во2 лиге еле плетутся,скоро будут с дворовыми командами играть а все потому что 2 команды Ростовский бюджет не потянет,так и в Краснодаре.Жаль КУБАНЬ
Футболисты, тренерский штаб и персонал «Кубани» не получают зарплату на протяжении шести месяцев. Руководство клуба регулярно обещает погасить задолженности перед ними, но этого не происходит.
Сообщается, что игроки краснодарской команды сегодня бойкотировали тренировку и намерены это делать в дальнейшем.
Тренерский штаб под руководством Дана Петреску хотел провести тренировочные занятия, подготовив на поле весь инвентарь и ожидая там футболистов, однако те не приступили к занятию.