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    Игроки «Кубани» не хотят тренироваться из-за долгов по зарплате

    Футболисты, тренерский штаб и персонал «Кубани» не получают зарплату на протяжении шести месяцев. Руководство клуба регулярно обещает погасить задолженности перед ними, но этого не происходит.

    Сообщается, что игроки краснодарской команды сегодня бойкотировали тренировку и намерены это делать в дальнейшем.

    Тренерский штаб под руководством Дана Петреску хотел провести тренировочные занятия, подготовив на поле весь инвентарь и ожидая там футболистов, однако те не приступили к занятию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2016 22:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +767

      товрос 13 сентября 2016, 09:51

      вспомним ска (ростов) когда -то были в высшей лиге,а сейчас во2 лиге еле плетутся,скоро будут с дворовыми командами играть а все потому что 2 команды Ростовский бюджет не потянет,так и в Краснодаре.Жаль КУБАНЬ

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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 13 сентября 2016, 09:20

      Им не платят шесть месяцев а семь месяцев назад получили же зарплату. А пусть вспомнят в какой жо..... были они 7 месяцев назад и заслужили они той зарплаты?????? Правильно нет. Но по закону нужно платить и зарплаты и авансы. Нехорошо, почему не выплатят им хоть минимум прожиточный по 8 тысяч рублей? И если уже тогда не будут тренироваться тогда уже гнать в шею.

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      Рейтинг: +319

      семенчик 13 сентября 2016, 08:07

      В Кубани все как всегда!!!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > семенчик 13 сентября 2016, 14:53

      Команда-лифт.

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      Рейтинг: +42

      alboro 13 сентября 2016, 06:41

      Мкртчян, он и в Африке ....

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 13 сентября 2016, 06:04

      Ни один год не обходится без подобных новостей! Жаль!

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 12 сентября 2016, 23:37

      Город Краснодар не тянет 2 команды. Дорогое удовольствие 2 команды для бюджета.

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 12 сентября 2016, 22:25

      Ещё один клуб потеряем из за этих бюрократов

      3
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      Рейтинг: +332

      семечкин > алекс88 12 сентября 2016, 22:40

      НЕ БЮРОКРАТОВ, А ХАПУГ

      3
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