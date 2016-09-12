Нойер: «Ростов» — опытная команда, нам нужно провести их тщательный анализ»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ростовом».

«Нам нужно знать, как «Ростов» ведет себя на поле, мы должны провести их тщательный анализ. «Ростов» — опытная команда. У них получилось обыграть «Аякс» в раунде плей-офф, это не всем под силу», – отметил Нойер.

Напомним, что матч между «Баварией» и «Ростовом» пройдет завтра в Мюнхене и начнется в 21:45 по московскому времени.