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    Нойер: «Ростов» — опытная команда, нам нужно провести их тщательный анализ»

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ростовом».

    «Нам нужно знать, как «Ростов» ведет себя на поле, мы должны провести их тщательный анализ. «Ростов» — опытная команда. У них получилось обыграть «Аякс» в раунде плей-офф, это не всем под силу», – отметил Нойер.

    Напомним, что матч между «Баварией» и «Ростовом» пройдет завтра в Мюнхене и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    12.09.2016 21:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +191

      bafor 13 сентября 2016, 01:29

      Надеюсь, Ростов будет не очень сильно унижать Баварию. Сначала 5-6 мячей загонит, а потом может пожалеет Баварцев.

      0
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      Рейтинг: +10

      dsg4tdh 12 сентября 2016, 23:54

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://goo.gl/0aOFon

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 12 сентября 2016, 22:02

      У Немца глюки, откуда у них опыта??))

      -3
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