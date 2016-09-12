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    Мутко: «Подготовка к ЧМ-2018 идет на хорошем уровне»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что операционный визит ФИФА на стадионы, строящиеся к чемпионату мира-2018, подошел к концу.

    «Визит ФИФА закончился, сегодня все разъезжаются. Сейчас у меня закончилась встреча с директором департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колином Смитом, послушал общую информацию: каких-то больших вопросов нет, все хорошо. Да, есть вопросы по ряду регионов, но в целом все достойно.

    Да, можно подвести итог, что все хорошо. Завтра мы еще послушаем доклад по итогам этого визита. Но могу сказать, что все нормально и все идет на хорошем уровне», – отметил Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    12.09.2016 19:06
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