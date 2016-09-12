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    Президент «Спортинга»: «Хочу, чтобы Роналду завершил карьеру там, где ее начал»

    Президент «Спортинга» Бруну де Карвалью накануне поединка первого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Реала» подчеркнул, что встреча с нападающим «сливочных» Криштиану Роналду станет для лиссабонцев особенным событием. Напомним, что 31-летний игрок – воспитанник «львов». Именно здесь в 2001 году он начал свою взрослую карьеру.

    «Конечно же, мне бы очень хотелось, чтобы Роналду окончил карьеру именно в «Спортинге», ведь наш клуб является для него домом. Его значение для нас огромно, и было бы прекрасно, если бы он завершил карьеру там, где ее и начинал. Встреча с Криштиану в Лиге чемпионов станет для «львов» чем-то особенным», – сказал Карвалью.

    Источник: Marca

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    12.09.2016 18:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      sdg34dc 12 сентября 2016, 21:13

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://goo.gl/0aOFon

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 12 сентября 2016, 20:18

      в утробе матери

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 12 сентября 2016, 19:48

      Роналду скорее всего завершит карьеру в "Реал Мадрид"

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