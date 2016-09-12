Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рочина и Жонатас начнут матч с «Уралом» с первых минут

    «Рубин» и «Урал» определись со стартовыми составами на встречу шестого тура РФПЛ.

    Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Санчес, Набиуллин, Сонг, Камболов, Канунников, Рочина, Ткачук, Жонатас.

    Запасные: Акмурзин, Устинов, Бурлак, Бергстрем, Ахметов, Цакташ, Оздоев, Саму, Девич, Жемалетдинов, Лестьенн, Карадениз.

    Урал: Арапов, Данцев, Фонтанелло, Динга, Фидлер, Новиков, Емельянов, Коробов, Кулаков, Павлюченко, Лунгу.

    Запасные: Заболотный, Шубин, Меркулов, Панков, Павленко, Чантурия, Серченков, Подоксенов, Жуков, Ставпец, Конате.

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2016 18:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11