«Спартак» начал сезон по чемпионскому графику

«Спартак», добившись победы над «Локомотивом» в матче шестого тура РФПЛ, по итогам старта текущего сезона положил в свою копилку уже 16 очков. При этом в активе красно-белых пять побед и одна ничья.

Подобный результат спартаковцы показывали лишь три раза за все время розыгрыша чемпионата России – в 1992, 1994 и 2000 годах. При этом отметим, что в первых двух случаях они набирали 11 очков при аналогичных показателях, так как до сезона-1995 за победу начислялось два очка. Интересно, что каждый раз при подобном старте «Спартак» становился чемпионом.