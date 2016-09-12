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    Промес: «Однажды я уже похоронил свою мечту, но поднялся и больше не хочу падать»

    Хавбек «Спартака» Квинси Промес признался, по какой причине он был вынужден покинуть академию «Аякса» 2008 году. По словам голландца, боссам амстердамского клуба надоело терпеть его длинный язык.

    «У меня был длинный язык. Я всегда говорил, что думаю, но не всегда вовремя. При этом я был жадным на поле, не сомневался, что лучше других во всем мире играю в футбол. Ведь я был в академии «Аякса», о чем мечтает каждый голландский мальчик. Но в один момент мое поведение настолько достало окружающих, что меня выгнали.

    Когда это случилось, я стал понимать, что на самом-то деле, у меня ничего нет. От дома меня не забирает автобус, мне нужно ехать на поезде, на который нет денег, мне негде кушать. Если честно, я плакал не один день. Я даже подумывал все бросить и закончить с футболом. Мне было очень тяжело. Это был очень опасный момент для меня – один неверный шаг, и ты на улице, но я стал бороться за мечту, слишком сильно я хотел играть в футбол.

    У меня красивая жена, две дочки, если я начну вести себя иначе, я похороню не только свою мечту, но и свою жизнь. Однажды я уже сделал это и начал сначала. И поднялся. Но больше падать не хочу», – сказал Промес.

    Источник: ФИФА

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    12.09.2016 12:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 12 сентября 2016, 18:54

      Не понимаю что здесь делаю болелы ЦСКА Зенита локо и тп людям! Вроде чисто спартаковский человек и не надо тут всякой тухлятиной раскидыватся

      -1
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 12 сентября 2016, 17:39

      Слова настоящего мужика! Удачи тебе!

      6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 сентября 2016, 16:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Такую ЗП себе выбил,что до конца сезона заработаешь денег до конца жизни хваатит

      -12
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > sv1969 12 сентября 2016, 19:27

      Может быть.Но я сужу по летним новостям.Конкретно-"Промес требует повышения зарплаты в два раза".

      -2
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      Рейтинг: +22

      Igreks 12 сентября 2016, 15:37

      классно играешь. молодец.

      7
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 12 сентября 2016, 14:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ты всего добился, играешь в тухлом чемпе, за тухлый клуб :)

      -22
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Алексей1988 12 сентября 2016, 15:05

      А ты давно свой запах изо рта нюхал? Из него пиздец как несёт.

      10
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      Рейтинг: +21

      Montenegro88 > Алексей1988 12 сентября 2016, 18:03

      Да еще наверное и мс даун!

      2
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Montenegro88 14 сентября 2016, 02:03

      свинки обиделись ) иди отсосите ему )

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 12 сентября 2016, 13:10

      удачи тебе

      11
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