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    КДК РФС оставит без внимания эпизод с задержкой начала матча ЦСКА – «Терек»

    КДК РФС оставит без внимания задержку начала встречи шестого тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Тереком». По словам главы комитета Артура Григорьянца, данное действие было полностью согласовано с основным телеканалом, транслирующим матч. Поединок начался на 15 минут позже в связи с церемонией открытия нового стадиона красно-синих.

    «Рассматривать этот эпизод не будем. Все было согласовано с основным вещателем», – сказал Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2016 12:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1811

      gor77 12 сентября 2016, 15:49

      Для справки.

      Основной вещатель, а он, сука, единственный, может многое. Права на трансляции подписаны практически со всеми федерациями. И именно в этот день был выставочный матч по хоккею: 17:30 Чехия - Россия. Кубок мира. Прямая трансляция из Чехии. Игра затянулась до овертайма и буллитов. Кстати, Россия проиграла - 1 : 2. Поэтому МатчТВ спокойно сделал перестраховку для начала другого матча, который, судя по телепрограмме начинался в 20:10 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. ЦСКА - "Терек" (Грозный). Прямая трансляция!

      Так что, кто платит денюшку за трансляции, а это Газпром-Медия, тот и...

      Такая фигня уже не первый раз с этим телеканалом.

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      Рейтинг: +332

      семечкин 12 сентября 2016, 14:18

      Как всю жизнь в Прокуратуре работал))) хочу-накажу, хочу-не будем рассматривать...

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