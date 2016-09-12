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    Балотелли: «Я не такой, как Ибрагимович»

    Новичок «Ниццы» итальянский нападающий Марио Балотелли признал, что переход в английскую Премьер-лигу, а именно – в «Ливерпуль», он считает своей огромной ошибкой.

    «Теперь можно сказать, что мой переход в «Ливерпуль» – самая большая ошибка в моей жизни. Конечно, это не относится ни к болельщикам, ни к игрокам команды, с которыми у меня были превосходные отношения, но сам клуб, честно говоря, меня разочаровал. За это время я успел поработать под управлением двух тренеров – Роджерса и Клоппа, но в человеческом плане они не произвели на меня впечатления, я не смог с ними поладить.

    Многие сравнивают меня с Ибрагимовичем, но я не такой, как он. Златан всегда сохраняет спокойствие. Мне нужно научиться непринужденности, но для этого меня должны окружать хорошие люди», – заявил Балотелли.

    Напомним, прошедший сезон форвард провел в составе «Милана», но итальянский клуб принял решение не продлевать соглашение с футболистом, отказавшись выкупать его контракт.

    Источник: Football Italia

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    12.09.2016 06:43
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +33709

      zra78 13 сентября 2016, 00:06

      По игре нет,а по понтам да

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 12 сентября 2016, 22:00

      Так и не понял,что все проблемы в нем самом.Легче винить окружающих.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 12 сентября 2016, 16:44

      Лучше бы помолчал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 12 сентября 2016, 11:03

      Ты Балотельевич!))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +545

      kachan63 12 сентября 2016, 10:52

      Тебе до Ибры как до Луны раком!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 12 сентября 2016, 09:26

      больше на Дзюбу похож!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 12 сентября 2016, 08:54

      Да это любому понятно,что ты не такой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      marshal9 12 сентября 2016, 08:49

      должен проснутся

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 сентября 2016, 07:43

      Конечно не такой. Златан живой кумир и доигрывает свой век в Манчестере, а Марио в расцвете сил упал до Ниццы. Скоро ждём его в России

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Фан666 13 сентября 2016, 11:18

      будет вторым денисовым, скандалить со всеми

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      df44 12 сентября 2016, 07:41

      Хоть бы уже сидел молча,хоть кто-то согласился его купить

      2
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      Рейтинг: +16

      olegotien > df44 12 сентября 2016, 08:32

      вот и старается в поте лица оправдаться)

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