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    Орлов: «Кокорин вышел заряженный на матч с «Арсеналом»

    Известный российский комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов дал оценку игре форварда команды из Санкт-Петербурга Александра Кокорина, отметившегося в матче с тульским «Арсеналом» забитым голом. Он стал первым для футболиста в этом сезоне.

    «Кокорин учел все упреки, при первой же возможности пробил по воротам и забил. Это серьезный шаг для него.

    Кокорин старателен на тренировках и в играх, но раньше у него не было жажды гола. Сегодня он молодец, вышел заряженный. Кстати, во время перерыва на матчи сборных Саша забил два мяча в одной из тренировочных игр. А сегодня отличился уже в официальном матче.

    Радует сам факт: Шатов отдал ему пас, и Кокорин моментально, не задумываясь, пробил в угол. Удар-то у него есть, ему просто нужно больше доверять себе. В то же время после забитого гола он стал менее заметен. Ему нужно быть более инициативным», – сказал Орлов.

    Напомним, матч 6-го тура российской Премьер-лиги «Арсенал» – «Зенит» закончился со счетом 0:5.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.09.2016 06:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24

      seawave 12 сентября 2016, 11:28

      Ему надо быть более инициативным на тренировках, судя по всему.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 сентября 2016, 08:44

      На этот год свой лимит Кокорин исчерпал.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 08:41

      Кокоша почувствовал, что без хорошей игры его могут отдать в аренду и поэтому вышел на игру заряженным)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 сентября 2016, 08:28

      У Генахи новый фаворит!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 сентября 2016, 07:52

      Ну вот он разрядился и всё пока на этом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 12 сентября 2016, 07:26

      кокоша вышел по коко)вот и заряженный

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 12 сентября 2016, 06:11

      Рано хвалишь!! Смотри не перехвали!!

      0
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