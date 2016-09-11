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    Луческу: «Очень жаль, что в начальной части чемпионата у нас не было Жулиано»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал комментарий после матча 6-го тура российской Премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (5:0). Наставник отметил, что игра питерского клуба была хорошей, но не идеальной.

    «Мы были очень внимательны, контролировали игру, создавали моменты и их реализовывали. Не могу назвать матч идеальным, но могу сказать, что это была хорошая игра в исполнении «Зенита». Если вспомнить начало чемпионата, жалею, что не было в составе Жулиано, он сделал многое. Мы запоздали с его трансфером. Все мои игроки должны соблюдать мои требования и тогда не будет проблем. Тогда игроки будут выходить на замену и забивать, как это случилось сегодня. Очень важно иметь группу в 20 человек, которые знают, что делать на футбольном поле и тогда я смогу варьировать состав», – заявил специалист в интервью каналу «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2016 21:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 11 сентября 2016, 21:52

      Впереди неплохо, но защита беспокоит.

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 11 сентября 2016, 21:34

      Зениту нужен нападающий! Дзю и Коко бесят! Но опять же! Лимит сук портить!!!!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > _Kesh_Suntar_ 11 сентября 2016, 21:38

      это точно в Европе с такими напами делать нечего да и Шатов в этом сезоне тоже бесит

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      Рейтинг: +2283

      Бриг > Garrincha58 11 сентября 2016, 21:54

      Ну, Европа - это да...

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      Рейтинг: +12

      rompoliss 11 сентября 2016, 21:21

      Мирча сделает из Зенита европейского гранда.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > rompoliss 11 сентября 2016, 21:36

      в Европе таких Арсеналов нет, а есть лондонский гранд и питерцам еще очень далеко до них

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