Гилерме: «Локомотив» потерпел от «Спартака» несправедливое поражение»

Голкипер «Локомотива» Гилерме остался недоволен итоговым результатом матча 6-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком». Напомним, что железнодорожники потерпели минимальное поражение – 0:1.

– На ваш взгляд, меняется ли «Локо» при Юрии Семине? Становится лучше?

– А вы сами как считаете?

– Хотим спросить вас.

– Для меня – да. Я вижу много изменений. Согласен, что в первом тайме сегодня мы играли не очень хорошо, уступили во всех единоборствах. Но после перерыва все было уже по-другому. Если вспомнить, то у «Спартака» возникли только один-два момента, у нас же было много шансов. Я не согласен с итоговым результатом. Ничья была бы справедливее.

– «Спартак» сегодня удивил? Изменился он при новом тренере?

– У него сейчас хороший период. Команда уже одержала несколько побед подряд. Но думаю, сегодня мы показали примерно одинаковую игру. Однако это футбол. Нам не хватило чуть-чуть фарта.

– Ваш партнер Самедов сказал при этом, что «Спартак» был лучше...

– В первом тайме – да. Во втором – нет.