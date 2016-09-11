Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гилерме: «Локомотив» потерпел от «Спартака» несправедливое поражение»

Гилерме: «Локомотив» потерпел от «Спартака» несправедливое поражение»

11 сентября 2016, 19:41
12

Голкипер «Локомотива» Гилерме остался недоволен итоговым результатом матча 6-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком». Напомним, что железнодорожники потерпели минимальное поражение – 0:1.

– На ваш взгляд, меняется ли «Локо» при Юрии Семине? Становится лучше?

– А вы сами как считаете?

– Хотим спросить вас.

– Для меня – да. Я вижу много изменений. Согласен, что в первом тайме сегодня мы играли не очень хорошо, уступили во всех единоборствах. Но после перерыва все было уже по-другому. Если вспомнить, то у «Спартака» возникли только один-два момента, у нас же было много шансов. Я не согласен с итоговым результатом. Ничья была бы справедливее.

– «Спартак» сегодня удивил? Изменился он при новом тренере?

– У него сейчас хороший период. Команда уже одержала несколько побед подряд. Но думаю, сегодня мы показали примерно одинаковую игру. Однако это футбол. Нам не хватило чуть-чуть фарта.

– Ваш партнер Самедов сказал при этом, что «Спартак» был лучше...

– В первом тайме – да. Во втором – нет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BANNIKOV1970
1473613021
пеналь на Промесе,наступили на ногу
Ответить
nik55
1473613127
Гилерме бред несеш--вы и так минимально отскочили
Ответить
Диктор
1473613701
Ну вот и началось нытье железнодорожников.
Ответить
Asbjorn
1473614221
Все справедливо,вы не забили,Спартак забил
Ответить
Srres
1473614424
Всех с победой!!!
Ответить
Joker Loko
1473614990
играли явно с самоотдачей, нона победу точно Гиля не наигали(
Ответить
семенчик
1473615776
Спартак был интерсней так все заканамерно!
Ответить
Krics
1473616664
Несправедливо ты в сборную России попал, вот это факт.
Ответить
товрос
1473617409
спартак был заметно сильнее все по делу
Ответить
VVM1964
1473622031
СОГЛАСЕН СЧЕТ НЕ СПРАВЕДЛИВЫЙ , БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВЫЙ СЧЕТ - 2:0 ИЛИ 3:0 .
Ответить
Главные новости
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
2
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
5
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
1
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
13:20
3
Все новости
Все новости
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
1
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
5
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
9
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
8
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
13
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
4
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
15
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
24
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+