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    Самедов: «Видимо, у Семина свое видение футбола»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов поделился мнением о матче против «Спартака» (0:1), а также заявил, что не знает причину своей замены.

    «Настраивались на матч как обычно. «Спартак» удивил. Красно-белые играли здорово. Во второй половине первого тайма заставили нас прижаться к своим воротам. В перерыве Юрий Павлович сказал, что нужно выйти и отыграться. Не знаю, почему меня заменили в перерыве. Видимо, у главного тренера своe видение футбола. Со здоровьем это никак не связано», – заявил Самедов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2016 19:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1289

      каа 11 сентября 2016, 21:07

      Комментаторы говорят что Комбаров тебя "съел"... правда?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 11 сентября 2016, 19:40

      Локомотив дал задний ход, игроки уже начинают это понимать. Что-то будет дальше?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26

      50 лет за Спартак 11 сентября 2016, 19:31

      Что то интересное было. Хотелось бы более мудрый футбол от наших...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 сентября 2016, 19:30

      Ага, Шпалыч грозился Спартак обыграть.

      0
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