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    Геркус: «Потерпели очень обидное поражение»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями о матче 6-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» (0:1). Геркус отметил, что железнодорожники потерпели очень обидное поражение, а также отметил качество игры и борьбу игроков своего клуба.

    «Мы, как и «Спартак», играли хорошо. Обидное поражение. Очень жаль, что проиграли. Ребята достойно бились, качественно играли. Удалась ли наша акция с футболками и билетами для фанатов? Это не мне судить, лучше спросить у ребят. Я думаю, если появилась бы необходимость, они бы компенсировали разницу в цене», – заявил функционер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2016 19:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 11 сентября 2016, 20:32

      Побеждает сильнейший, единственное, что счет мог бы быть в районе 3:1, 4:1 в пользу Спартака, а так паровоз отскочил на запасной путь.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 сентября 2016, 20:23

      Геркус долго в президентах не усидит.

      5
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 11 сентября 2016, 19:21

      Победа закономерна, но счет по игре мог быть и более крупным в пользу Спартака.

      6
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