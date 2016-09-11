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    Кононов: «По сути, «Краснодар» провел концовку матча против «Уфы» в меньшинстве»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился впечатлениями от матча 6-го тура РФПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью с «Уфой» (0:0).

    «Уфа» предложила нам игру от обороны, вскрыть ее было непросто. В таких случаях важен каждый момент перед чужой штрафной площадью, но нам не хватило точности исполнения в завершающей стадии атак. К тому же Маурисио Перейра получил повреждение и не мог бегать в полную силу, поэтому в концовке игры мы, по сути, играли без одного игрока», – сказал Кононов в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2016 16:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 12 сентября 2016, 11:29

      Пора бы Галицкому порядок навести. Стыдно за команду!!!

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 11 сентября 2016, 18:51

      МОТИВИРОВАТЬ НЕКОМУ. КОНОНОВ НЕ ТОГО УРОВНЯ

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 11 сентября 2016, 17:32

      НЕ ПОРА-ЛИ ПОДУМАТЬ ОБ ОТСТАВКЕ? С ТАКОЙ МЕДЛЕННОЙ И БЕЗ ИНИЦИАТИВНОЙ ИГРОЙ НЕ ОДОЛЕТЬ ДАЖЕ СБОРНУЮ ПИВЗАВОДА!

      2
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > RotBerg 11 сентября 2016, 18:17

      КРИЧАТЬ И ИГРАТЬ КАК ИЗВЕСТНО РАЗНЫЕ ВЕЩИ!

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Krasnodar 123 11 сентября 2016, 20:31

      Восьмого августа Краснодар вынес Терек 4:0, тогда тоже об отставке задумывался?

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > Aztec58 11 сентября 2016, 21:21

      Лично я задумывался в начале прошлого сезона, а вот Сергей Николаевич не знаю!

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      Рейтинг: +2205

      spam2009 11 сентября 2016, 17:27

      левые отмазки, краснодар никакой

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