Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гинер: «Зарубежным командам будет немного страшно играть с ЦСКА на новом стадионе»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что иностранным командам будет страшно играть против армейцев на новом стадионе московского клуба. Отметим, что первый официальный матч на новой арене завершился для красно-синих крупной победой над «Тереком» (3:0).

    «Меня радует, что я смог доделать стадион, что не обманул болельщиков. С помощью администрации президента, мэрии мы закончили строительство, я им всем благодарен. У нас теперь есть уютный, красивый стадион, что признают все. С одной стороны, он очень староанглийский, с другой очень технологичный. Думаю, зарубежным командам будет немного страшно играть с нами на таком стадионе!» – сказал Гинер.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2016 14:37
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      pravda 11 сентября 2016, 22:20

      разве что баскетбольному жальгерису

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 11 сентября 2016, 20:03

      гнидер ещё не просох..

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 11 сентября 2016, 18:02

      Трудяга...Доделал...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 11 сентября 2016, 17:58

      О какой страшный стадион построил ..... зазнались наши богатеи от речей льстецов их окружающих...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 сентября 2016, 17:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Опустись на землю, Гинер тебя с Леней слишком заносит после победы над Тереком, до конца сезона еще много "воды утечет".

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 11 сентября 2016, 16:31

      Не проссал, чего будет страшно?..Что стадион рухнет и завалит все зарубежные команды нахрен, оптом?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 11 сентября 2016, 16:12

      ЦСКА всегда будет первым!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 11 сентября 2016, 16:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      поделился наворованными деньги на строительство стадиона - и он герой

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 сентября 2016, 16:02

      Если за воротами поставите танки,
      То может спужается кто из загранки

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 11 сентября 2016, 15:44

      Леннорович дело говорит ! ! !

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11