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    Нигматуллин: «Локомотив» в состоянии не проиграть «Спартаку»

    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что железнодорожники в предстоящем матче со «Спартаком» способны отобрать очки у красно-белых. Экс-голкипер отметил хорошее состояние гостей предстоящего матча после прихода в команду Юрия Семина.

    «Думаю, что матч завершится вничью. «Спартак» набрал отличный ход, но и «Локомотив» находится в хорошем состоянии после возвращения Юрия Семина. Железнодорожникам по силам не проиграть.

    И «Спартак», и «Локомотив» сыграют без важных игроков – Промеса и Тарасова. Но у обеих команд есть футболисты, которые смогут их заменить. Хороший клуб не должен замечать потери одного бойца», – заявил Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2016 10:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 11 сентября 2016, 15:56

      Рано Спартак себя чемпионом почувствовал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 сентября 2016, 15:03

      Ага, и Николаев способен на многое.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 11 сентября 2016, 11:26

      "Локо" в состоянии победить "Спартак"........

      -1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 11 сентября 2016, 11:01

      Локо выиграет 2-0!Делайте ставки господа

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 сентября 2016, 11:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все будет зависеть от того с каким какое настроение будет в Спартаке-а так у Локо мало шансов в обще.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 > Диктор 11 сентября 2016, 11:30

      а нам по хрену какое у "мясных" будет настроение до матча, важнее каким оно будет после.....

      -2
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > alex-76 11 сентября 2016, 11:32

      Аааа так ты хамло-ну тогда скажу напрямую-Семин не поможет.Вас ждет поражение.

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 11 сентября 2016, 10:43

      паровоз пойдет под откос

      -1
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      Рейтинг: +504

      alex-76 > nik55 11 сентября 2016, 11:27

      не говори оп........

      0
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