Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Титов готов поработать в тульском «Арсенале»

    Бывший тренер «Спартака» Егор Титов заявил о готовности поработать в Туле, в котором базируется клуб РФПЛ «Арсенал».

    «Был в Туле давно, уже года два назад. Для меня Тула уже родной стала. Ведь я успел тут и поиграть. Учитывая, что здесь работал мой друг близкий, человек который здесь известен даже больше чем в Москве… Вы знаете, о ком я. Это Дмитрий Аленичев. Поэтому у меня откровенные симпатии к вашему городу. Если будет предложение любое, частного характера и не только частного, я конечно сюда приеду», – приводит слова Титова ТСН24.

    Напомним, Титов был отправлен в отставку из «Спартака» в начале нынешнего сезона вместе с главным тренером команды Дмитрием Аленичевым.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2016 06:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11