Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзагоев: «Огромное спасибо Евгению Ленноровичу за такой стадион»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в эфире канала «Наш футбол» поблагодарил президента армейского клуба Евгения Гинера за новый стадион после матча шестого тура РФПЛ против «Терека» (3:0), который на этой арене проходил.

    «Праздничное настроение, родной дом. Хочется сказать огромное спасибо Евгению Ленноровичу за такой стадион. Это поистине историческое событие. Также хочется сказать спасибо нашим болельщикам, создавшим отличный антураж. Сегодня очень хотелось бегать и играть.

    Чувствую ли себя лидером? Я не очень люблю слово «лидер». В то же время понимаю, что моя позиция очень важна, на этой позиции игрок должен вести игру», – сказал Дзагоев.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2016 00:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11