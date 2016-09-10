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    Гвардиола: «В АПЛ мы пока справляемся, но в Европе играть еще не готовы»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы в матче четвертого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:1) оценил готовность своих подопечных к Лиге чемпионов.

    «В Бухаресте мы играли на уровне 90 минут. Против «Вест Хэма» мы должным образом провели первый тайм. То же самое и сегодня: мы очень хорошо играли в первом тайме против футболистов более высокого класса.

    Но если вы меня спросите, готовы ли мы конкурировать в Европе, то нет, не готовы. Мы играем хорошо, но впереди нужно прибавить.

    В АПЛ пока все хорошо, но мы не готовы играть против лучших команд Европы. Но мы всего два месяца вместе, так что у нас еще есть время», – сказал Гвардиола.

    Источник: Goal.com

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    10.09.2016 20:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 сентября 2016, 21:18

      После матча с челси скажем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +319

      alexfor 10 сентября 2016, 21:13

      барса вас снова "подготовит")

      0
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