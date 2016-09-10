Бубнов: «Нынешний состав сборной России не сильнее того, что был на Евро-2016»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что нынешний состав сборной России не сильнее того, что был представлен на Евро-2016, где национальная команда не сумела преодолеть групповой этап.

«Откровенно говоря, пока всерьез не рассматриваю матчи сборной России с целью делать какие-то глобальные выводы. Очевидно, новый главный тренер Станислав Черчесов пока экспериментирует, проверяет новичков, дает определенные шансы. Можно ли сказать, что эти ребята сильнее тех, кто проваливался на Евро? Конечно, нет.

Другой вопрос, что при правильной тактической работе и проявлении бойцовских качеств и других, можно выстрелить на отдельно взятом турнире. Как это сделали исландцы или венгры, например. Но ждать чудес все равно не стоит. Зато не имея серьезных звезд в составе, эти команды оставили хорошее впечатление во Франции. Уэльс? Нет, там есть личности вроде Бэйла, которые делают команду очень сильной по сравнению с российской. У нас таких звезд нет», – сказал Бубнов.