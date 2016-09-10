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    Бубнов: «Новый стадион за ЦСКА голов забивать не будет»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА на своем поле примет «Терек». Отметим, что данная встреча станет для московского клуба первой на новой домашней арене.

    «Первый матч на новом стадионе – это всегда определенные эмоции. Конечно, ЦСКА будет очень стараться победить «Терек», хотя и гости будут тоже мотивированы игрой при полных трибунах – команду Рашида Рахимова этим не напугаешь. Я прекрасно помню, как перед вводом «Открытие Арены» «Спартаку» приплюсовывали в копилку лишних пять-шесть очков лишь за счет нового крутого стадиона. Но особо это им не помогло – в первом сезоне даже в еврокубки не попали, а в дерби так вообще 0:4 ЦСКА проиграли. Стадион забивать голы не будет, каким бы красивым и переполненным он не был», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    10.09.2016 15:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 11 сентября 2016, 03:28

      Бубен-свиньей был и ей остаешся. Стыдно, как тебя испольуют за деньги, но как, проститутка к этому привык.

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 10 сентября 2016, 18:27

      БУБА В РОССИИ ТОЛЬКО ЗЕНИТ И СПАРТАК КЛУБЫ С ХОРОШИМ БЮДЖЕТОМ...РАДОВАТЬСЯ НАДО...ЧТО ИНВЕСТИРОВАЛИ В БУДУЩЕЕ...БАЛАБОЛ

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 10 сентября 2016, 16:28

      ЦСКА вперед!!!

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 сентября 2016, 16:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Главное, чтобы пропускал, и побольше.

      -8
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      Рейтинг: +332

      семечкин 10 сентября 2016, 16:08

      О!
      Главный "эксперт" по Бердыеву решил перейти к мистике....
      трибуны заколдованы, ворота заговорены, штангами рулит мужик в чалме с белой бородой, откуда он выдёргивает волосья)))))

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