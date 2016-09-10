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    Стадион на Крестовском оформят на «Зенит» в марте 2017 года

    Стал известен срок передачи стадиона на острове Крестовском в Санкт-Петербурге в долгосрочное пользование «Зениту».

    Напомним, возведение «Зенит Арены» началось в 2007 году. На данный момент стоимость строительных работ составляет порядка 35 миллиардов рублей.

    «С учетом норм действующего законодательства, всеми заинтересованными сторонами выработан наиболее оптимальный путь передачи футбольного стадиона в управление АО «Футбольный клуб «Зенит» после завершения строительства объекта и его ввода в эксплуатацию. Получение разрешения на ввод футбольного стадиона в эксплуатацию запланировано на 30 декабря 2016 года. Ориентировочный срок оформления права АО «Футбольный клуб «Зенит» на футбольный стадион в целях управления и эксплуатации объектом на долгосрочной основе – март 2017 года», – сообщается в пресс-релизе комитета по строительству Санкт-Петербурга.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2016 13:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 сентября 2016, 15:06

      Оформят на подставной фонд, ага, вроде того храма Христа Спасителя в Москве.

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      Рейтинг: +342

      Nikita Suarez 10 сентября 2016, 14:25

      Я думал оформят на народ,народными деньгами строился...наивный(

      -2
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