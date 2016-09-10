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    Эрикссон: «Халк забил очень крутой гол в своем стиле»

    Главный тренер «Шанхай СИПГ» Свен-Горан Эрикссон прокомментировал результат 24-го тура чемпионата Китая против «Бейджин Гуоань» (2:2). Шведский специалист отметил игру экс-форварда «Зенита» Халка, записавшего на свой счет два забитых мяча, что позволило его команде добыть ничью.

    «Могу назвать справедливым итог встречи. Наши действия были не на должном уровне. В Лиге чемпионов АФК нам стоит проявить больше желания, если мы хотим достичь положительного результата.

    Хочется верить, что Халк продолжит в том же духе. Сегодня он впервые вышел на поле после возвращения в строй, провел первый полный поединок. Он значительно повлиял на ситуацию в матче. Первый гол Халка, забитый в типичном для него стиле, получился очень», – приводит слова официальный сайт «Шанхай СИПГ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2016 12:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 10 сентября 2016, 13:19

      эх( крутой был

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