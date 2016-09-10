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    Спаллетти пропустил тренировку «Ромы» из-за трагедии в семье

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти был вынужден пропустить тренировку команды из-за трагедии в семье.

    Как сообщает источник, из жизни ушли родители жены наставника Тамары. Трагедия произошла в четверг. Сначала от сердечного приступа умер отец Тамары Пьеро, а вечером того же дня не стало ее матери Джованны. Супруги прожили в браке более 50 лет.

    Напомним, что завтра состоится матч «Рома» – «Сампдория». Спалетти, несмотря на трагические известия, будет присутствовать на встрече.

    Источник: Football Italia

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    10.09.2016 11:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 сентября 2016, 15:20

      Ничего себе, в один день, соболезную...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 сентября 2016, 12:30

      Смерть тещи не для всех трагедия для многих радость

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +84

      FANS86 10 сентября 2016, 11:41

      Соболезную.

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