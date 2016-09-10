ЦСКА: «Этот день, которого мы ждали долгие годы, настал!»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала в Twitter пост, посвященный сегодняшнему матчу 6-го тура чемпионата России против «Терека». Напомним, что сегодня армейцы проведут первый официальный матч на новой арене. Начало игры в 20:30.

«Этот день, которого мы ждали долгие годы, настал! Сегодня состоится первая игра на новой арене ЦСКА», – говорится в сообщении.

Отметим, что после 5-ти туров ЦСКА находится на втором месте турнирной таблицы, а «Терек» идет третьим.