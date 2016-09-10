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    ЦСКА: «Этот день, которого мы ждали долгие годы, настал!»

    Пресс-служба ЦСКА опубликовала в Twitter пост, посвященный сегодняшнему матчу 6-го тура чемпионата России против «Терека». Напомним, что сегодня армейцы проведут первый официальный матч на новой арене. Начало игры в 20:30.

    «Этот день, которого мы ждали долгие годы, настал! Сегодня состоится первая игра на новой арене ЦСКА», – говорится в сообщении.

    Отметим, что после 5-ти туров ЦСКА находится на втором месте турнирной таблицы, а «Терек» идет третьим.

    Источник: Twitter

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    10.09.2016 10:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      Parenek-95 10 сентября 2016, 11:07

      Мы умеем испортитЬ празднuk, и мы испортим её Терек Грозный☝☝☝

      0
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      ...
      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever > Parenek-95 10 сентября 2016, 11:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Думаю всё уже поделено,тут мы,там вы

      -5
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 > Parenek-95 10 сентября 2016, 12:51

      терек команда на много ниже классом, чем ЦСКА 3-0

      0
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      ...
      Рейтинг: +27

      MixterFS > 007abdul007 10 сентября 2016, 12:56

      Если у Терека не хватает денег на подкуп судьи, это не значит что он ниже классом.

      -1
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 > Parenek-95 10 сентября 2016, 13:50

      Вы умеете испортить Русский язык!)

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Parenek-95 10 сентября 2016, 15:14

      Её - это про конюшню?

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Mityai90 10 сентября 2016, 15:15

      Метко.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 сентября 2016, 11:01

      Теперь, главное проиграть.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 10 сентября 2016, 10:26

      Поздравляю!

      2
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько > ZhenjaSAB 10 сентября 2016, 13:49

      Молодцы!И,больше результативных завершений своих атак...

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