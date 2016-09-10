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    Семенов: «Мы рассчитываем отобрать очки у ЦСКА»

    Защитник «Терека» Андрей Семенов считает, что на ЦСКА будет давить двойная ответственность перед матчем 6-го тура РФПЛ. Напомним, что армейцам предстоит провести первый матч на новом стадионе. Соперником москвичей будет именно «Терек». Встреча пройдет сегодня и начнется в 20:30.

    – В последние годы в ЦСКА состав практически не меняется. Знаете, как будет действовать соперник, или предматчевая теория все же необходима?

    – В любом случае необходимо посмотреть на игру армейцев. Приедем в Москву и разберем с тренерами нюансы.

    – «Тереку» выпала честь открыть стадион ЦСКА официальным матчем. Понимаете, что настрой армейцев будет запредельным?

    – На москвичей будет давить двойная ответственность. Они захотят показать себя перед болельщиками, нельзя ударить в грязь лицом, и это может сыграть с ними злую шутку. Мы рассчитываем отобрать очки.

    Открытие нового стадиона – особенный момент. Не на каждую игру в России собираются полные трибуны, но в субботу, уверен, свободных мест не будет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.09.2016 08:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -16

      мыцык 10 сентября 2016, 13:47

      Чехи,мы поймём это не заподло открывать унитаз-арену,просто порвити их!

      -1
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 10 сентября 2016, 10:08

      ЦСКА вперед!!!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 сентября 2016, 09:32

      расчитывают бабло на сколько пузырей хватит, а вы должны стремиться выиграть, а так одна болтовня

      -2
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      Рейтинг: +144

      человек просто 10 сентября 2016, 09:04

      Новый стадион, Терек не простая команда. Но мне кажется лига Чемпионов важней.Болей за наших ЦСКА и Ростов.

      3
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