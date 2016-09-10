Экс-футболист «Локомотива» Алиев развелся

Уже бывшая супруга украинского футболиста Александра Алиева Татьяна Алиева сообщила о разводе с экс-игроком «Локомотива».

«Всегда думала, что мое любимое число 8. Оказалось – 9. Для многих радость – выйти замуж, ценой детских слез. Для меня же наоборот – развод! Не было бы счастья, да несчастье помогло.

Сейчас я счастлива и любима. Спасибо всем за поддержку, близким и дорогим людям. Я очень ценю и дорожу, что были рядом и остаетесь со мной. Зеленый свет всем любительницам футбола! Желаю победы сборной Украины», – написала Алиева в социальной сети.