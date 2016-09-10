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    Гвардиола: «Златан использовал книгу, чтобы высказаться. Я всегда говорил в лицо»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал критику в свой адрес со стороны Златана Ибрагимовича, которую тот высказал в своей книге.

    «Ибрагимович использовал книгу, чтобы объяснить свои убеждения. Ему нужно было высказаться.

    Я всегда был прям. Все, что я ему говорил, я говорил в лицо. Я никогда не использовал медиа, чтобы объяснить, что я хочу от него на поле.

    Я очень уважаю Златана за то, чего он добился в футболе и в своей карьере», – сказал Гвардиола.

    Напомним, Ибрагимович играл под руководством Гвардиолы в «Барселоне».

    Источник: Sport.es

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    10.09.2016 01:54
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