Лига 1 начнет тестировать видеоповторы на своих матчах в ноябре этого года

В этом сезоне Лига 1 приступит к тестированию систем видеоповторов на своих матчах. Такое решение приняла Французская федерация футбола совместно с Французской футбольной лигой.

«Экспериментальный период во Франции будет длится два года и будет разделен на два этапа.

Первый шаг: в ноябре 2016 года видеоповторы будут протестированы на некоторых матчах Лиги 1 без их влияния на ход игры.

Второй шаг: с марта 2017 года главный судья в некоторых матчах сможет запрашивать у видеоассистента и использовать данные повторов для вынесения решения», – сказано в заявлении исполнительного комитета ФФФ.