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  • Лига 1 начнет тестировать видеоповторы на своих матчах в ноябре этого года

Лига 1 начнет тестировать видеоповторы на своих матчах в ноябре этого года

9 сентября 2016, 19:31
5

В этом сезоне Лига 1 приступит к тестированию систем видеоповторов на своих матчах. Такое решение приняла Французская федерация футбола совместно с Французской футбольной лигой.

«Экспериментальный период во Франции будет длится два года и будет разделен на два этапа.

Первый шаг: в ноябре 2016 года видеоповторы будут протестированы на некоторых матчах Лиги 1 без их влияния на ход игры.

Второй шаг: с марта 2017 года главный судья в некоторых матчах сможет запрашивать у видеоассистента и использовать данные повторов для вынесения решения», – сказано в заявлении исполнительного комитета ФФФ.

Источник: The Sun
Франция. Лига 1
Комментарии (5)
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Igornv
1473440432
класс
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яйва-яйва
1473441235
отлично!
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Аристократ Олжик
1473441615
Первый шаг: в ноябре 2016 года видеоповторы будут протестированы на некоторых матчах Лиги 1 без их влияния на ход игры. Как это? Это типа, Марсель - ПСЖ . . . Кавани падает в штрафной Марселя, игроки Марселя уверяют что симуляции, парижане уверяют что пенальти. Судья ставить на точку, пенальти исполнен. А после решает посмотреть видео повтор. А там оказывается что Кавани симулировал. Но он ничего изменить уже не может. Так что ли?
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