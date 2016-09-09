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    «Ростов» призвал своих болельщиков воздержаться от проявления расизма

    «Ростов» обратился к своим болельщикам с призывом воздержаться от проявления расизма на домашних матчах команды. Напомним, что сегодня УЕФА принял решение закрыть восточную трибуну на ближайшей игре команды в еврокубках.

    «Уважаемые болельщики, убедительно просим вас воздержаться от проявления расизма на домашних матчах «Ростова». В противном случае мы рискуем остаться без поддержки зрителей во время еврокубковых игр в Ростове-на-Дону», – говорится в заявлении дончан.

    Источник: ФК «Ростов»

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    09.09.2016 17:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 сентября 2016, 16:48

      Странно, вроде в Ростове никогда не было проявления расизма. Или это на всякий случай?

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