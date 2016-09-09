«Ростов» призвал своих болельщиков воздержаться от проявления расизма

«Ростов» обратился к своим болельщикам с призывом воздержаться от проявления расизма на домашних матчах команды. Напомним, что сегодня УЕФА принял решение закрыть восточную трибуну на ближайшей игре команды в еврокубках.

«Уважаемые болельщики, убедительно просим вас воздержаться от проявления расизма на домашних матчах «Ростова». В противном случае мы рискуем остаться без поддержки зрителей во время еврокубковых игр в Ростове-на-Дону», – говорится в заявлении дончан.