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    Энрике: «Неймар счастлив и рвется на поле»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике проанализировал возвращение Неймара после Олимпийских игр. По словам наставника, футболист полностью готов и рвется в бой.

    «Я очень пристально наблюдал за Неймаром и хочу сказать, что он счастлив и рвется на поле. Ему был предоставлен дополнительный отпуск после победы на Олимпиаде и я очень доволен тем, как он сейчас выглядит», – заявил специалист.

    Отметим, что сам футболист заявил, что хочет сыграть в ближайшем туре Примеры против «Алавеса». Матч состоится 10 сентября.

    Источник: Mundodeportivo

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    09.09.2016 14:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 9 сентября 2016, 17:49

      вместо него играл Арда, и довольно не плохо справился, аж за 3 матча больше чем в прошлом сезоне забил!

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