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    «Динамо» задолжало Ротенбергу 75 миллионов

    «Динамо» имеет задолженность порядка 75 миллионов евро перед структурами, подконтрольными бизнесмену Борису Ротенбергу.

    «Дефицит бюджета «Динамо» на 2016 год – свыше 3 миллиардов рублей. Кроме того, клуб должен около 75 миллионов евро структурам, подконтрольным Борису Ротенбергу, который, будучи президентом «Динамо», финансировал клуб займами», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    Напомним, что Ротенберг являлся президентом «Динамо» с 17 июля 2013-го по 17 июля 2015 года.

    Источник: ТАСС

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    09.09.2016 13:17
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 11 сентября 2016, 09:51

      слать эту тварь вмести с втб и искать нового спонсора ,а втб этому нужна только земля в петровском парке пусть этот олень костин идет лесом вмести с ротенбергами ,оджоевами

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +294

      Мортус 10 сентября 2016, 13:14

      Мля, пипец. Тот кто из ресурса в ресурс перепечатывает сию новость хоть вообще понимает что такое "дефицит бюджета". Реально эта страна загнется от недостатка профессионалов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 10 сентября 2016, 04:25

      У них точно спонсор ВТБ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 9 сентября 2016, 22:05

      Эта тварь , надеюсь - НАВСЕГДА !!! Уйдёт из Клуба !!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 9 сентября 2016, 19:02

      Запачкался такой клуб... - Мойша займи 10 р - У меня только 5 - Тогда 6 должен будешь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      valeh172 9 сентября 2016, 15:52

      Я подумал младшему

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 9 сентября 2016, 15:50

      иногда просто ржу-сам у себя взял в долг,а сосед должен

      6
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 сентября 2016, 14:50

      Да, ситуация хуже , чем в Ростове.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 9 сентября 2016, 14:23

      Кабала в действии.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 сентября 2016, 13:25

      "финансировал клуб займами" как же это знакомо они случаем с Саввиди не кенты? тот такой же хитрожопый помогальщик.
      Теперь понятно почему в управлении клуба все поменяют. И никого не расстреляют, да что расстреляют не посадят даже! Столько бабла промыли.

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > FanatSerj 9 сентября 2016, 13:35

      А кто посадит? Ротенберг друг Путина,а за Путина 82%.Вывод; людям это нравится.И через год опять побегут за него голосовать,а потом 6 лет будут плакать"чё то коррупция у нас и жизнь плохая".Так им и надо,рабам

      3
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > андрей андреев 9 сентября 2016, 13:53

      н -наивность.. думаешь все деле в агенте Путине)? иди кури здесь ветка про футбол

      -1
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      ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth > PNZ1985 9 сентября 2016, 14:30

      Это же Навальный пишет ) не заметил ?

      1
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      Рейтинг: +277

      ц > андрей андреев 9 сентября 2016, 18:49

      Не 82, а 126%

      2
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      Рейтинг: +8

      игорь. > андрей андреев 10 сентября 2016, 23:51

      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
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