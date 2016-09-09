«Динамо» задолжало Ротенбергу 75 миллионов

«Динамо» имеет задолженность порядка 75 миллионов евро перед структурами, подконтрольными бизнесмену Борису Ротенбергу.

«Дефицит бюджета «Динамо» на 2016 год – свыше 3 миллиардов рублей. Кроме того, клуб должен около 75 миллионов евро структурам, подконтрольным Борису Ротенбергу, который, будучи президентом «Динамо», финансировал клуб займами», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Напомним, что Ротенберг являлся президентом «Динамо» с 17 июля 2013-го по 17 июля 2015 года.