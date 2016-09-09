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    Грасия: «Сейчас самое главное – строительство команды»

    Главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия рассказал о том, как оценивает свою работу в клубе. Также наставник в интервью изданию «Реальное время» дал оценку действиям отдельных футболистов команды.

    – Как вы оцениваете состояние прибывших в команду М`Вила и Мавинга?

    – Мавинга и М`Вила только недавно присоединились к команде. Крис провел с нами две тренировки, Янн пока только одну. Пока рано делать выводы об их состоянии.

    Но, как мы вчера говорили между собой, это два новых игрока, усиливших нашу команду. Наша семья стала еще более многочисленной. Благодаря этим игрокам у нас становится больше возможностей для выбора состава.

    – Может, это как раз сейчас и проблема, что в команде много легионеров и трудно выбирать?

    – Да, 15 иностранцев в команде, но при этом есть и 15 россиян. Сейчас у нас в составе 30 человек, но я считаю, что основная проблема сейчас заключается в том, что мы не можем добиться победы.

    – Что вы скажете о Лестьенне, который давно не играл, а только тренировался?

    – Что касается Максима Лестьенна, то он очень долго тренировался, да. Но мы, по сути, только последнюю неделю можем на него рассчитывать как на игрока, которого можно поставить в состав. Но у него есть такие же шансы, как и у его партнеров.

    – У вас есть претензии к Рыжикову?

    – Я убежден, что Рыжиков является очень большим вратарем, и я уверен, что он нам очень серьезно поможет в этом сезоне.

    – Что вы скажете о планах команды на сезон?

    – Я приходил в долгосрочный проект. Я считаю, что основная наша задача сейчас – создать команду, построить ее. Этот процесс проходит непросто.

    Дело в том, что ситуация с некоторыми игроками, которые постепенно присоединяются к команде, не способствовала облегчению ситуации. Мы считаем, что мы на правильном пути. Сейчас самое главное – строительство команды.

    Безусловно, всем хочется высоких результатов. Но сейчас главное, чтобы все притерлись, сыгрались, и это послужит строительством базы для достижения более высоких целей.

    Напомним, что после 5-ти туров РФПЛ «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2016 11:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +143

      Essence 9 сентября 2016, 20:49

      Кто этот Грасия?!=)

      0
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 9 сентября 2016, 20:36

      рубин темная лошадка, набрали много шоколадок)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 9 сентября 2016, 18:46

      когда-то давно в КуАИ учился студент, который занимался культуризмом...
      был в общежитии нашем спортзальчик с тренажёрами и этот студент пропадал там довольно часто....
      когда нужно было сдавать курсовые работы и некоторые его товарищи напоминали ему об этом, он отвечал примерно так:
      ГЛАВНОЕ- ЭТО ЛЁЖА ЖАТЬ БОЛЬШЕ, А КУРСОВЫЕ САМИ НАПИШУТСЯ, ЛИСТЫ САМИ НАЧЕРТЯТСЯ.....
      Как и у Грассии- ГЛАВНОЕ- КОМАНДУ СТРОИТЬ, А ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ИЛИ ДВЕНАДЦАТОЕ МЕСТО-НЕ ВАЖНО)))))

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      Рейтинг: +143

      Essence 9 сентября 2016, 14:11

      Строительство стадиона главнее

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 9 сентября 2016, 13:17

      Скоро на выход и в аэропорт на Испанию. Не понимаю, с таким составом надо было Чалого оставлять

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 9 сентября 2016, 13:15

      Демагог.

      -1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 9 сентября 2016, 12:11

      Сейчас главное,чтобы тебя не уволили,а дали поработать и построить команду.

      -1
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