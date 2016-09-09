УЕФА закрыл часть домашнего стадиона «Ростова»

Был- бы белым и проблем не было.А так обидели мальчика.Эти п....ы Европейские С их однополыми браками не знают. За какую ж... ухватится.
В УЕФА приняли решение закрыть часть домашнего стадиона «Ростова» (восточную трибуну) на ближайшей игре команды в еврокубках.
Напомним, что такое наказание ростовчане понесли за поведение болельщиков во время ответного матча квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с голландским «Аяксом» (4:1).
В УЕФА сообщили, что клуб нарушил статью 14 дисциплинарного регламента союза – расистское поведение болельщиков.