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    УЕФА закрыл часть домашнего стадиона «Ростова»

    В УЕФА приняли решение закрыть часть домашнего стадиона «Ростова» (восточную трибуну) на ближайшей игре команды в еврокубках.

    Напомним, что такое наказание ростовчане понесли за поведение болельщиков во время ответного матча квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с голландским «Аяксом» (4:1).

    В УЕФА сообщили, что клуб нарушил статью 14 дисциплинарного регламента союза – расистское поведение болельщиков.

    Источник: УЕФА

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    09.09.2016 11:47
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +144

      человек просто 10 сентября 2016, 19:21

      Был- бы белым и проблем не было.А так обидели мальчика.Эти п....ы Европейские С их однополыми браками не знают. За какую ж... ухватится.

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 10 сентября 2016, 08:52

      А почему , собственно восточку закрывают? Кузьмичи " Убили негра" исполнили?

      -2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 сентября 2016, 19:30

      На всех стадионах, даже в Европе пьяни и отморозков достаточно....подумаешь кто-то кого-то назвал по пьяни нерусским, чуркой или фашистом, из-за каких-то пьяных дебоширов пол стадиона закрыли, конкретная дискриминация команды Ростов.

      0
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      Рейтинг: +96

      Kitoboy_161 9 сентября 2016, 14:11

      ИВан Данильянц - новый главный тренер ФК Ростов. Курбан Бердыев - вице-президент - тренер ФК Ростов

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 9 сентября 2016, 13:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лучше бы часть поля закрыли.

      -4
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      Рейтинг: +1381

      marslond 9 сентября 2016, 13:20

      Закрытие трибуны, дисквалификация Кудряшова. Походу боятся "Ростов".

      7
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 сентября 2016, 13:20

      Странно, никогда не видел и не слышал на стадионе в Ростове расистское
      поведение и кричалки.

      5
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 9 сентября 2016, 13:02

      Вот доебались, уроды.

      6
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      Рейтинг: +390

      fantom23 9 сентября 2016, 13:01

      Что то наших частенько стали везде ущимлять!!!

      7
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      Рейтинг: +624

      juvseriy > fantom23 9 сентября 2016, 15:41

      Пора бы всем кое что надрать!)

      2
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 9 сентября 2016, 12:38

      Что за бредь

      5
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