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    Давыдов: «Хотел бы пожелать здоровья Тарасову»

    Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал об ожиданиях от домашнего матча 6-го тура РФПЛ с «Локомотивом». Напомним, что столичное дерби состоится 11 сентября.

    «Это все-таки дерби, поэтому жду интересного матча. У нас не сыграет Фернандо, у «Локомотива» – Тарасов, это серьезно. Хотел бы пожелать здоровья Дмитрию Тарасову. К сожалению, такие травмы – это часть футбола. Жду красивой и зрелищной игры и, конечно, верю, что победим», – сказал футболист.

    Напомним, что «Спартак» является лидером первенства.

    Источник: Euro-football.ru

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    09.09.2016 10:16
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 сентября 2016, 16:04

      Спартак победит-лично я уверен в этом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 9 сентября 2016, 13:08

      a Davydova vzyali na igru?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 9 сентября 2016, 11:12

      должны победить

      4
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