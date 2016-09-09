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    Бартомеу: «Месси знает, что у него есть вечный контракт с «Барселоной»»

    Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил о том, что клуб будет рад подписать новый контракт с форвардом Лионелем Месси. Напомним, что нынешнее соглашение аргентинца рассчитано до июня 2018 года.

    «Месси может остаться в «Барселоне» столько лет, сколько захочет. Это лучший футболист в истории футбола, и он играет за нас. Мы очень счастливы, потому что он очень важен для клуба, болельщиков и всего футбола. Он знает, что у него есть вечный контракт с «Барселоной». Для него нет никаких ограничений. Он сам определит рамки», – сказал руководитель клуба.

    Источник: Goal.com

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    09.09.2016 07:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +143

      Essence 9 сентября 2016, 08:41

      Да не будет он этого делать.Ща Погба захочет самую большую зарплату,бахнут ему её,а Месси следом...Непорядок,Тут Лео и заговорит...

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    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 сентября 2016, 07:29

      Пожизненный контракт надо подписывать и ни о чем больше не думать

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